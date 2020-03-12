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Diyarbakır'da HDP'nin nevruz kutlamaları koronavirüs nedeniyle iptal

DİYARBAKIR'da, HDP öncülüğünde 21 Mart günü kutlanması planlanan nevruz etkinliği, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

12.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:48
Diyarbakır'da HDP'nin nevruz kutlamaları koronavirüs nedeniyle iptal

DİYARBAKIR'da, HDP öncülüğünde 21 Mart günü kutlanması planlanan nevruz etkinliği, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Kentte, HDP ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla her yıl 21 Mart günü kutlanan nevruz etkinliklerinin bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Demokratik Toplum Kongresi binasında bugün bir araya gelen nevruz tertip komitesince yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Yürüttüğümüz tartışma ve değerlendirmeler sonucunda, tüm insanlık açısından bir tehdit haline gelen koronavirüs vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye'de de rastlandığı açıklamaları karşısında halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, nevruz kutlamalarının kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi duyurmak istiyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, 21 Mart, Güncel

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