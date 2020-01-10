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Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (3)

TORUNUNA KAVUŞAN BABAANNE, EYLEME DEVAM EDİYORDiyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuşan babaannesi Halime Kadran, HDP binası önüne gelerek, diğer ailelerle beraber oturma eylemini sürdürdü.

10.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:37Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (3)

TORUNUNA KAVUŞAN BABAANNE, EYLEME DEVAM EDİYOR

'da, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuşan babaannesi Halime Kadran, HDP binası önüne gelerek, diğer ailelerle beraber oturma eylemini sürdürdü. Kadran, torununa kavuştuğu için mutlu olduğunu; ancak diğer anneler için ciğerinin yanmaya devam ettiğini söyledi. Halime Kadran, torunu İbrahim Halil ile onun küçük kardeşini, anne ve babaları öldüğü için kendisinin büyüttüğünü belirtti. Halime Kadran, "Lütfen bu çocukları bırakın gelsinler. İbrahim, daha yeni babasını kaybetmişti, 6 yaşında yetim kardeşi kaldı. Ben onunla bir defa konuşmuştum. Ağladım, ağladım dedim 'Gel, annenizden çok cefanızı ben çektim'. 'İmkan bulursam geleceğim; ama etrafımız doludur gelemem, bizi öldürecekler' dedi. Sevinçliyim ama hepsi evlatlarımdır. Ciğerim çok yanıyor. Bu annelere bakıyorum ciğerim yanıyor; çünkü ben bu acıyı yaşamışım biliyorum. Lütfen gelin, Allah için gelin. Kimseyi dinlemeyin gelin. Hem kendinizi hem ailenizi düşünün. Bakın, aileler burada perişan oldu" diye konuştu.



Halkların Demokratik Partisi, İbrahim Halil, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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