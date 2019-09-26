Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 24'üncü gün (3)

AİLELERE MUŞ VE TUNCELİ'DEN DESTEK

Muş'un Bidri ve Elmani aşiretlerinin liderleri ile Tunceli Memur-Sen başkan ve üyeleri, Diyarbakır'da HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Elmani aşireti lideri Cezmi Asya, ailelere her zaman destek olacaklarını belirterek, "Annelere destek olmak amacıyla buradayız. Bize ne düşerse akrabamızla çevremizle aşiretimizle bu insanlarla beraberiz. Çocukları kandırıp, dağa götürdüler" dedi.

Bidri aşireti lideri Fadıl Baykal ise 30 bin kişiyle ailelerin yanında olduklarını kaydederek, "Biz devletten ayrılmıyoruz. Devlet ne derse onu yaparız. Yardım için geldik. Elimizden ne gelirse canımızı da biz devlet için feda ederiz. Biz Bidri aşireti olarak en az 30 bin üyesiyle ailelerin ve devletimizin yanındayız" diye konuştu.

'KIZIMA GELİNLİK GİYDİRMEK İSTİYORUM'

Tunceli'den gelen Memur-Sen Başkanı Bülent Kar ve üyelerinin ziyaretinde ise duygusal anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta, 2014'te tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eyleminde olan Yıldız Ballı, çocuğunun gömleği gösterdi. Yasemin'e gelinlik giydirmek istediğini söyleyen Ballı, "Kızımın kokusu var bunda. Vicdanlı olan bunu anlar, vicdanı olmayan anlamaz. Ben bunu yastık diye kullanıyorum" dedi.

Tunceli Memur-Sen Başkanı Kar da annelere sahip çıkmak için geldiklerini belirterek, "Elimizden geldiğince hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz; ama şu anda bunu bütün Türkiye'nin duyması lazım. Bütün Türkiye'deki annelerin buraya destek vermesi lazım. Bir daha bu acılar yaşanmasın, bir daha bu acılara yer verilmesin" diye konuştu.

