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Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (2)

HDP'DEN ÇIKAN KİŞİ GERGİNLİĞE YOL AÇTIDiyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ederken HDP il binasından çıkan kişi, ailelere dönüp, "Satılmışlar" diye bağırınca gerginlik yaşandı.

08.09.2019 12:59 Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (2)

HDP'DEN ÇIKAN KİŞİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI
Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ederken HDP il binasından çıkan kişi, ailelere dönüp, "Satılmışlar" diye bağırınca gerginlik yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Gaziantep'ten gelip vatani görevini yapmak amacıyla usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş arasındaki tartışma, gerginliği tırmandırdı. Polisin müdahale etmesiyle laf atıp hakaret eden kişi gözaltına alındı.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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