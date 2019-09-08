Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır'da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK'lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye'ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

GAZETECİ-YAZARLAR ILE OYUNCU YENİLMEZ'DEN ZİYARET

Hüsniye Kaya ile birlikte 14'e yükselen aileler, bugün de İstanbul ve Ankara'dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.