Diyarbakır'da Hdp'ye 'Açlık Grevi' Operasyonu (1)

DİYARBAKIR'da, HDP
İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez operasyon düzenlendi.
Terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır
Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis
ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik ikinci kez operasyon düzenledi. Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon devam ediyor. - Diyarbakır
Halkların Demokratik Partisi,Diyarbakır
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:46