Diyarbakır'da Hdp'ye 'Açlık Grevi' Operasyonu: 50 Gözaltı (2)

DİYARBAKIR'da, HDP
İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır
Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis
ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı. - Diyarbakır
Halkların Demokratik Partisi,Diyarbakır
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:09