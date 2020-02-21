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Diyarbakır'da hırsızlık çetesine darbe

Diyarbakır'da son dönemlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

21.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:55Diyarbakır'da hırsızlık çetesine darbe
'da son dönemlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır il merkezinde son dönemde ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olayları gerçekleştirerek maddi ve manevi kayıplara sebep olan suç gruplarına yönelik Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olaylarından 32'sine karışan ve yüklü miktarda para, ziynet ve elektronik eşya çalan 16 şüpheliye yönelik 18 Şubat tarihinde 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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