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Diyarbakır'da HUDER'in olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi

Hukuki Araştırmalar Derneği Diyarbakır Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

28.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:58Diyarbakır'da HUDER'in olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi
Hukuki Araştırmalar Derneği Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

Dernek binasında gerçekleştirilen kurula dernek üyeleri katıldı.

Genel kurulda yapılan seçimde dernek başkanlığına Hüseyin Denli seçildi.

Dernek Başkanı seçilen Denli, yaptığı konuşmada, kendisine verilen destekten dolayı üyelere teşekkür etti.

Dernek faaliyetleri kapsamında avukat ve stajyer avukatlara yönelik meslekiçi eğitimler, konferans ve seminerler düzenleyeceklerini vurgulayan Denli, şöyle konuştu:

"Meslektaşlarımız arasında kaynaşma ve iyi iletişim sağlanabilmesi faaliyetler düzenleyeceğiz. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de hukuk öğrencilerine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu sebeple yeni yönetimimize Hukuk Fakültesinde öğrenim gören arkadaşlarımızı da dahil ettik. Dicle Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri dernek bünyesine dahil ederek daha kendileri öğrenci iken derneğimizi tanısınlar istedik."

Yapılan konuşmanın ardından yeni yönetim ve dernek üyeleri fotoğraf çektirdi.

Hüseyin Denli, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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