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Diyarbakır'da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hurdacı pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

06.08.2019 21:10 Diyarbakır'da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hurdacı pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı Özdemir Mahallesi'nde bulunan hurdacılar pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdalık almaya gelen müşteri hurdacıyla fiyatta anlaşamayınca tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. Kavgada 3 kişi ağır yaralanırken Ferhat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ise olay yerinde geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışanların yakalanması için operasyon başlattı.
(İHA)

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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