Diyarbakır'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Lice ilçesinde yıllar önce arazi kavgasından dolayı aralarında husumet oluşan iki aileyi barıştırdı.<br><br>Lice'nin Tepe köyünde 2006'da Dakman ve Yıltaş aileleri arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan arazi kavgasından sonra kan davası oluşmuştu.<br><br>Vali Güzeloğlu tarafından organize edilen yemek programında aileler arasındaki düşmanlık sona erdirildi.<br><br>Barış yemeğine Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Dağman ve Yıltaş ailelerinin fertleri katıldı.