Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı

Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı yüzünden bir kişinin öldüğü kavga
nedeniyle iki aile arasında başlayan husumet son buldu.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Bağdere ve Sulubağ mahallelerinde 1 Ağustos 2018'de Karadeniz
ve Koyun aileleri arasında çıkan kavgada Vedat Koyun'un hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet Silvan Kaymakamı Adem Çelik
ve ilçenin ileri gelenlerinden Metin Kılıçarslan
'ın girişimleriyle barışla sonuçlandı.
İlçede bir düğün salonunda düzenlenen ve ailelerin bir araya geldiği barış yemeği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu
, burada yaptığı konuşmada, yaşanan üzücü ve acı olayın daha sonra daha büyük acılara yol açmaması, herkesi üzecek sonuçlara taşınmaması için gayret gösterenlere teşekkür etti.
"Bir insanın bırakın canına kıymak, kalbini kırmak bile inancımız açısından çok büyük bir vebaldir ve günahtır." diyen Güzeloğlu, hayatın her safhasında kalpten kalbe köprü kurulması gerektiğini belirtti.
Kırgınlık ve kırıklıkların giderilmesini gerektiğine işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"İnancımız açısından en büyük hayırlardan biri kırgın ve dargın olanları barıştırmaktır. Keşke bu acılar ve yanlışlar yaşanmasaydı. Ancak insanın olduğu yerde bunlar oluyor. Bize düşen bunları büyütmemek, öteye taşımamaktır. Kan davaları bitmiştir ve bitirilmelidir. Cahiliye döneminin tavırlarıyla hareket etmek hiçbir Müslüman'a yakışmamakta ve artık bitirilmelidir. Yaşanan olay daha büyük acılara ve telafisi imkansız olaylara neden olmadı. Koyun ve Karadeniz ailesinin her ferdine teşekkür ediyorum. Amacımız huzuru, kardeşliği tesis etmek ve bunu güçlü kılmaktır. Birliğimizi bozmak isteyen ihanete ve temsilcilerine fırsat verilmesin."
Kaymakam Çelik ise tatsız olayın devam etmemesi için yapılan görüşmelerde ailelerin olgunluk gösterdiklerini söyledi.
Kılıçarslan da barışın iki aile arasında dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra salavatlar eşliğinde tokalaştı.
Barış yemeğine, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile Karadeniz ve Koyun ailelerinin yakınları katıldı.