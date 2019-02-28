Diyarbakır'da Hz. İsa ile Hz. Meryem Tasvirleri Bulunan 800 Yıllık Kitap Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'da, deri üzerine İbranice yazılı, içerisinde Hz. İsa ile Hz. Meryem
'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimlerin bulunduğu 800 yıllık kitap, jandarmanın düzenlediği operasyonla, satılmak istenirken ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar
ilçesindeki 4 şüphelinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adresine baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı ve içerisinde Hz.i İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimler bulunan kitap ele geçirildi. Ekipler, kitabı satmaya çalışan 4 şüpheli ile evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.
- Diyarbakır
Meryem, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA