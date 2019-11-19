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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 10 kişi yaralandı.

19.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:35Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 10 kişi yaralandı.
Olay, Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Karakolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi tartışması yapan iki aile yol üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından silahlar patladı. Olayda 10 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine müdahale ederek tarafları ayırdı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 adet tabanca 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, iki aile arasında da jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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