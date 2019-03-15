Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır
'ın Hani
ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.
Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Hani Devlet Hastanesi
ve Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürdürülüyor.
Hani, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA