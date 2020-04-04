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Diyarbakır'da iki arkadaşın kavgası kanlı bitti aktı: 1 ölü

Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

04.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:06
Diyarbakır'da iki arkadaşın kavgası kanlı bitti aktı: 1 ölü
Diyarbakır 'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında meydana geldi. G.D. ile arkadaşı arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda G.D. arkadaşını silahla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahısın cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan cinayet zanlısı G.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa
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