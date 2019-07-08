08.07.2019 18:35
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Diyarbakır'da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralı

Diyarbakır

Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Diyarbakır-Silvan kara yolu Üç Yol mevkinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Lice ilçesine giden ve içerisinde çocukların olduğu 21 ADD 944 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 SY 3965 plakalı otomobil çarptı. Kazada içerisinde çocukların bulunduğu otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
İKİNCİ KAZADA 3 YARALI İkinci kaza ise, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan 34 SB 51 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Güncel

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