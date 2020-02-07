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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

07.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:24Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı
'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda birçok eve kurşun isabet etti.

Olay, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Silah ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çatışmanın yaşandığı sokağı giriş çıkışa kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları tespit etmek için çalışma başlattı. Mahallede bulunan birçok eve kurşun isabet ederken olay yerinde bulunan boş kovanların çokluğu dikkat çekti.

Kavgaya karışan 4 kişi silahları ile birlikte gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Yeniköy Mahallesi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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