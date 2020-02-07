Haberler » Güncel » Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı - Haber

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda birçok eve kurşun isabet etti.

07.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:18

'da, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 4 kişi yaralanırken olaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Silah ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SOKAK GİRİŞ-ÇIKIŞA KAPATILDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çatışmanın yaşandığı sokağı giriş çıkışa kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları tespit etmek için çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahallede bulunan birçok eve kurşun isabet ederken olay yerinde bulunan boş kovanların çokluğu dikkat çekti. Kavgaya karışan 4 kişi silahları ile birlikte gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı

Yeniköy Mahallesi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:47:45