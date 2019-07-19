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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da önceden aralarında motosiklet kazası yüzünden tartışma çıkan grup, aynı yerde tekrar karşılaşınca silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştu.

19.07.2019 00:02 Diyarbakır
Diyarbakır'da önceden aralarında motosiklet kazası yüzünden tartışma çıkan grup, aynı yerde tekrar karşılaşınca silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Medine Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında motosiklet kazası yüzünden tartışma çıkan ve anlaşamayan taraflar vatandaşlar tarafından sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırıldı. Aynı grup kazanın yaşandığı yerde tekrar karşılaşınca bu kez aralarında silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Cadde ortasından yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanırken, yaralılar olay yerinde bulunan bir otomobil ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede incelemede bulunarak kavgaya karışan tarafların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Bağlar, kavga, 3. Sayfa

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