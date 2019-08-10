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Diyarbakır'da iki kardeşin 4,5 ay arayla öldürülmesi

Diyarbakır'da Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Y'nin 4,5 ay arayla iki oğlunun öldürüldüğü kavgaların birbiriyle ve uyuşturucuyla bağlantısının bulunmadığı belirlendi.

10.08.2019 14:14 Diyarbakır'da iki kardeşin 4,5 ay arayla öldürülmesi
Diyarbakır'da Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Y'nin 4,5 ay arayla iki oğlunun öldürüldüğü kavgaların birbiriyle ve uyuşturucuyla bağlantısının bulunmadığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 6 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesi'nde hurda malzemesi satan kişiler ile iş yerine gelen grup arasında para kaynaklı anlaşmazlık sonucu çıkan ve Ferhat Y'nin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İki kavga arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi
Öldürülen Ferhat Y'nin, Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Y'nin oğlu olduğu ve kardeşi Delil Y'nin de 23 Mart'ta iş yerinin boşaltılmasıyla ilgili anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada hayatını kaybettiği öğrenildi.
İki kavgaya karışan kişiler arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığı, bazı haberlerdeki kavgaların uyuşturucu kaynaklı anlaşmazlıktan çıktığı iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Fatih Mahallesi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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