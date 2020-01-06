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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı 8 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıDİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

06.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:58
'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- karayolundaki Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Mazlum Barlak yönetimindeki 06 EG 053 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LJ 2366 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Barlak'ın kullandığı otomobil şarampole devrilirken, her iki araçta bulanan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerini acil servisinde tedaviye alanın yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı 8 yaralı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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