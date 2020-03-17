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Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmamaları" anonsu yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Diyarbakır'daki cami imamları, vatandaşları cemaatle namaz kılmamaları konusunda anonsla uyardı.

17.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:58
Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Diyarbakır 'daki cami imamları, vatandaşları cemaatle namaz kılmamaları konusunda anonsla uyardı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." açıklamasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'daki camilerde de bu karar uygulandı.
Söz konusu karar, tarihi Sur ilçesindeki Ulu ve Nebi camilerinin duvarlarına yazılı olarak asıldı.
Öğle namazı ezanı öncesinde imamlar, yaptıkları anonsla camiye gelenleri, cemaatle namaz kılmamaları hususunda ikaz etti.
Camilere gelen az sayıda kişi, ezanın ardından namazlarını bireysel olarak kıldı.
Esnaf Muharrem Kuyucu, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan kararın yerinde olduğunu ve herkesin karara uyması gerektiğini belirterek, "Bize de düşen görevler var. Herkes yetkililerin açıklamaları doğrultusunda hareket etse sorun ortadan kalkacak." dedi.
Ali Sait Özkal da "Devletimizin aldığı kararlara saygı duyuyoruz. Şimdi ezan okundu ve geldik namazımızı bireysel olarak kıldık. Hasta olanların dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Güncel

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