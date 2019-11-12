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Diyarbakır'da indirimli halı izdihamı

Birçok ünlü markanın halılarını indirimli fiyata satılmasını fırsat bilen Diyarbakırlı vatandaşlar mağazaya akın ederek izdiham oluşturdu.

12.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:30Diyarbakır'da indirimli halı izdihamı
Birçok ünlü markanın halılarını indirimli fiyata satılmasını fırsat bilen Diyarbakırlı vatandaşlar mağazaya akın ederek izdiham oluşturdu.
İddiaya göre 'te bir halı fabrikasını su basınca halıları yüzde 50 indirimle Diyarbakır'a getiren bir firma, ürünleri satışa çıkardı. Yarı fiyatına satılan ürünler, izdihama neden oldu. Vatandaşlar indirimli halılardan alabilmek için birbirleri ile yarıştı.
Fiyatların uygun olduğu belirten Salih Güçlü isimli vatandaş, fiyatların normal halılara göre çok uygun olduğunu söyledi. Güçlü, "Fiyatlar gayet uygun, dışarıda alınan bir halı fiyatı ile karşılaştırdığımızda çok ucuz. Eşim kaç tane isterse alıp gideceğiz. Dışarıda pahalı olduğu için alamıyoruz o yüzden buradan alacağım" dedi.
Yapılan indirim hakkında bilgi veren mağazanın satış müdürü Übeyt Aslan, Gaziantep'te halı fabrikası deposunun su basması nedeniyle ürünleri yarı fiyattan satmak için il il dolaştıklarını söyledi. Aslan, "Şu anda Diyarbakır'a nasip oldu. Diyarbakır'dayız, gelen vatandaşlar fiyatı sormadan uygun olduğu için istedikleri kadar alıp gidiyorlar. Bütün Diyarbakır halkını bekleriz buraya ve bu şekilde izdihamın olması ve milletin hizmet görmesi bizleri çok çok mutlu ediyor. Normal fiyatı bin 500 lira olan halıyı bizler burada 450 liraya veriyoruz. Piyasa değeri bin liranın altında olmayan halılarımızı da 400 liraya vatandaşlara satıyoruz" diye konuştu.
(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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