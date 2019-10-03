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Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 2'si ağır 3 işçi yaralı

Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 2'si ağır 3 işçi yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir inşaatın yapımı sırasında, dış cephe işçilerinin üzerinde bulunduğu iskele çöktü.

03.10.2019 17:13
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 2'si ağır 3 işçi yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir inşaatın yapımı sırasında, dış cephe işçilerinin üzerinde bulunduğu iskele çöktü. Olayda 2'si ağır 3 işçi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dış cephe montajı için iskeleye çıkan iskele ustaları Metin O., Aydın T. ve Mustafa Ş., çöken iskelenin altında kaldı. Olayda Metin O. ve Aydın T. ağır, Mustafa Ş. ise hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 2'si ağır 3 işçi yaralı

Diyarbakır, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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