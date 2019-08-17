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Diyarbakır'da inşaat malzemeleri taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 7 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kulp yolu 5. kilometresinde içerisinde inşaat malzemeleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 4'ü çocuk 2'si kadın 7 kişi yaralandı.

17.08.2019 14:01 Diyarbakır'da inşaat malzemeleri taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 7 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kulp yolu 5. kilometresinde içerisinde inşaat malzemeleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 4'ü çocuk 2'si kadın 7 kişi yaralandı. Yaralılardan minibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kulp yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat malzemeleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı minibüs virajı alamayınca takla atarak yan yattı. Kazayı gören görkü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken takla atan minibüste bulunan 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i araç sürücüsü toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lice ve Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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