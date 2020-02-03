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Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı

Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralıDİYARBAKIR'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

03.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:03
'da inşaatta çökme: 2 yaralı
DİYARBAKIR'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- karayolundaki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler çalıştığı sırada inşaatın birinci katında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 işçi demir ve kalasların altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, enkaz altından çıkarılan 2 işçiyi yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı

Diyarbakır, Şanlıurfa, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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