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Diyarbakır'da inşaatta göçük: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır'da bir inşaatta göçük meydana geldi.

03.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:40Diyarbakır'da inşaatta göçük: 2 işçi yaralandı
'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Elazığ yolu üzerinde yapımına devam edilen bir plazanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çimento harcı döküldüğü esnada inşaat halindeki plazanın giriş bölümünde göçük meydana geldi. Bu sırada inşaatın üstünde bulunan iki işçi göçüğün altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın altında kalan 2 işçi, arkadaşlarının yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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