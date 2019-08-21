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Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 30 gözaltı

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasını protesto için izinsiz eylem yapmak isteyen gruba, polis tazyikli suyla müdahale etti.

21.08.2019 15:50 Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 30 gözaltı
DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasını protesto için izinsiz eylem yapmak isteyen gruba, polis tazyikli suyla müdahale etti. 30 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması nedeniyle görevden alınmasını pretosto etmek için izinsiz eylem yapmak isteyen grup, Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde biraraya geldi. Yolları trafiğe kapatan ve geniş güvenlik önlemi alan polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Grup, uyarılara rağmen eylemini sürdürünce polis, tazyikli su sıkarak, müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 30'u polisle girdikleri kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.



Halkların Demokratik Partisi, Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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