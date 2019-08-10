Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı

DİYARBAKIR'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.

10.08.2019 10:57 Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı
DİYARBAKIR'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik denetimine başladı. Yol kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerinde sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücüleri seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran jandarma, kural ihlali yapan ve fazla yolcu taşıyan araçlara da ceza yazdı.
Kontroller sırasında durdurulan araçların sürücüleri ile yolcularına ayrıca Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Araçların bagajları ise dedektör köpek yardımı ile arandı.



Kurban Bayramı, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08   Baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor
12:08   Şehit Eren adıyla yaşatılıyor
12:08   Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralı
12:08   Ağrı'da kaybolan çocuk Iğdır'da bulundu
12:08   Evde üretip "Sarı Konak"ta satıyorlar
12:08   Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı
12:07   Hakkari'de kurban bayramı telaşı