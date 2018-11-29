Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullananlara 54 Bin TL Ceza Kesildi

DEDAŞ tarafından yapılan kontrollerde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 38 konut sahibine toplamda 54 bin lira para cezası verildi. Diyarbakır
'ın Lice
, Hazro
ve Dicle
ilçeleri kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerin kullandığı 3 kış sığınağı ve 1 avcı boy çukuru imha edildi. Operasyonda ayrıca 286 kilogram esrar ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 38 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı, haklarında 54 bin TL idari para cezası uygulandığı bilgilerine de yer verildi.
Diyarbakır
29 Kasım 2018 Perşembe 09:11