Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu
Diyarbakır'da iki otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.27.07.2019 18:07
Diyarbakır'da iki otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Durumundan şüphelenilen bir otomobil Bağlar ilçesi Emek Caddesinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu sırada durdurulan otomobildekilerin yakını olan başka bir otomobil de olay yerine geldi. Yapılan aramada bu otomobilde de ele geçirilen ruhsatsız tabancalarla aynı marka olan ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
İki otomobilde bulunan V. A, H. P. ile Y.Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan gazino işletmecisi V.A. ile Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Durumundan şüphelenilen bir otomobil Bağlar ilçesi Emek Caddesinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu sırada durdurulan otomobildekilerin yakını olan başka bir otomobil de olay yerine geldi. Yapılan aramada bu otomobilde de ele geçirilen ruhsatsız tabancalarla aynı marka olan ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
İki otomobilde bulunan V. A, H. P. ile Y.Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan gazino işletmecisi V.A. ile Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA