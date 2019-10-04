Haberler » genel » Haber

Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler

Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdilerDİYARBAKIR - Diyarbakır'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ' etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına...

04.10.2019 22:55
Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ' etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.
Kentin özellikle ana caddelerinde bisikletle tur atan dernek üyeleri, daha sonra ellerinde bulunan Hayvan Sevmeyen İnsan Sevemez, açıklamada bulundular. Mor Pedal 21 Kadın Kulübü Derneği Başkanı Kübra Döl, etkinliklerinin amacının '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü', vesilesiyle hayvanları unutmadıklarını göstermek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından kulüp üyeleri toplu hatıra fotoğrafı çekmesi sonrası etkinlik son buldu.
Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler

Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
01:03 Van usulü bowling
00:53 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
00:48 Felçli geldiği barınağın ömür boyu misafiri oldu
00:42 Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi
00:39 Kazdağları'nda villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi, acı tablo havadan görüntülendi
00:23 Atatürk Üniversitesi Roket Takımı, 575 takım arasında ilk 10'a girmeyi başardı
00:20 Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 32'nci gününde