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Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi

Diyarbakır'da bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

27.12.2019 00:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:52

'da Deniz K. adlı kadın kucağında bebeğiyle kurşuna dizildi. 4 kurşun isabet eden talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİ KUCAĞINDAYKEN 4 KURŞUN İSABET ETMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.

KANLAR İÇİN BEBEĞİNE SARILARAK YARIM İSTEDİ

Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti. Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.'nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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EROL MEHMET YILDIZ: Vicdansızlar kucağındaki bebeğe de mi acımadınız kitapsızlar?!!!
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