Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı - Haberler

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı

Diyarbakır'da, 2 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

20.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:35

Diyarbakır'da sokak ortasında 2 kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga çevredeki erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kadınların, birbirini yere düşürdüğü görüldü.

ERKEKLERİN AYIRDIĞI KAVGA KAMERADA

Öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı.

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı

kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 13:49:56