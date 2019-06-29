29.06.2019 01:47
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Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Doktor Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Gece saatlerinde müşterilerin de bulunduğu bir kafe önüne gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabancayla ateş etmeye başladı. Müşteriler kendini yere atarken ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağına isabet kurşunla yaralandı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan ve ismi öğrenilmeyen kişi de araçla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de kafe önü ve içerisinde delil araması yaptı.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Yenişehir , Diyarbakır , Güncel

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