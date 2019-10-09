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Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan çocuğa tokat attığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

09.10.2019 12:50Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine gözaltı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan çocuğa tokat attığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa bir kişi tarafından tokat atılmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.
Bu kapsamda şüphelinin 39 yaşındaki F.C. olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan F.C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İl Emniyet Müdürlüğünce şiddetin her türlüsü ile mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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