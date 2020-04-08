Diyarbakır'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Diyarbakır'da korona virüs ile mücadele süresinde kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildi.
08.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:30
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, korona virüs mücadelesi sürecinde kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için 9 Nisan'dan itibaren serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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