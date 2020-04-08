Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Diyarbakır'da korona virüs ile mücadele süresinde kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildi.

08.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:30
Diyarbakır'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Diyarbakır 'da korona virüs ile mücadele süresinde kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, korona virüs mücadelesi sürecinde kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için 9 Nisan'dan itibaren serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

00:36: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:33: Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada - Haber 00:32: ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yarısından çoğu Kovid-19'dan ölmekten korkuyor - Haber 00:26: Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi - Haber 00:14: Çocuklarına akülü araba almak için biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladılar - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 23:59: Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum - Magazin 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber