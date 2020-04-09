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Diyarbakır'da, kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Diyarbakır'da, kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildiDİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında alınan, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet kararı, Bağlar Belediyesi'nde uygulanmaya başlandı.

09.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:42
Diyarbakır 'da, kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında alınan, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet kararı, Bağlar Belediyesi'nde uygulanmaya başlandı.
Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için genel hijyen ile temizliğin sağlanması, halkın, çalışanların ve ailelerinin sağlığının korunması amacıyla serbest kıyafet uygulanması kararı alındı. Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, karar sonrası serbest kıyafetle mesaisine başladı.
Bağlar Belediyesi'nde çalışanlar da serbest kıyafetin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, koronavirüsle mücadelede birçok önlem aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın emir ve talimatlarıyla gereken bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bugünden itibaren bütün personelimiz serbest kıyafetle maske takarak çalışıyor. Bunun yanında semt pazarlarımızı da her gün düzenli olarak kontrol edip, pazar esnafı ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz" dedi. Diyarbakır’da, kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Güncel
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