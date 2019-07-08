08.07.2019 20:27
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Diyarbakır'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

Diyarbakır

Diyarbakır'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alaaddin Aygün idaresindeki 06 VNG 55 plakalı kamyonet, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Tokaçlı mevkisinde sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Aygün ile araçta bulanan Satılmış Ural, Necmi Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araç sürücüsü Aygün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

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