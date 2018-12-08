Diyarbakır'da Kan Davası Barışla Sonuçlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:14



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:14

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde MHP eski ilçe Başkanı Mehmet İçli'nin öldürülmesi sonrası İçli ve Kılıç aileleri arasında başlayan kan davası bin kişinin katıldığı barış töreni ile sona erdi.Kocaköy ilçesinde yaklaşık 2 ay önce MHP eski ilçe Başkanı Mehmet İçli'nin öldürülmesinden sonra İçli ve Kılıç aileleri arasında başlayan kan davası 22. dönem Diyarbakır Milletvekili ve Avukat Mesut Değer'in girişimleriyle kısa sürede barışla sonuçlandı. Kocaköy Merkez Camiinde düzenlenen barış törenine Kocaköy Kaymakamı adına Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk, 22. dönem Diyarbakır Milletvekili Avukat Mesut Değer, eski milletvekili Ferit Boran, ASKON Diyarbakır Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, kanaat önderleri, İçli ve Kılıç ailelerinin üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı tören Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra iki ailenin üyeleri Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti. Konuşmalarda barışa vurgu yapılarak bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunuldu.22. dönem Diyarbakır Milletvekili ve Avukat Mesut Değer yaptığı konuşmada, "Dinimizde barış önemlidir. Huzur içinde birlikte kardeşçe yaşamak elbette önemlidir. Bugün de böyle bir barış töreni düzenlediğimiz için her iki tarafa ve Kocaköy halkına çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın" dedi.Tören lokum dağıtımı ve duaların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR