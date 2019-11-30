Haberler » Güncel » Diyarbakır'da 'Kansere Karşı El Ele Hasta Deneyimi Toplantısı' - Haber

Diyarbakır'da "Kansere Karşı El Ele Hasta Deneyimi Toplantısı"

Memorial Diyarbakır Hastanesince "Kansere Karşı El Ele Hasta Deneyimi Toplantıları"nın ilki gerçekleştirildi.

30.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:22Diyarbakır'da
Hastanesince "Kansere Karşı El Ele Hasta Deneyimi Toplantıları"nın ilki gerçekleştirildi.
"Öğren, farkına var, korkma" sloganıyla kanser tedavisi sürecinde hastaların deneyimlerini paylaşmak ve kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmak için Memorial Diyarbakır Hastanesi Konferans Salonu'nda "Kansere Karşı El Ele Hasta Deneyimi Toplantıları"nın ilki düzenlendi.
Toplantıda konuşan Uz. Dr. Mehmet Murat Akın, kanser hastalarında moral ve motivasyonun önemli olduğunu belirtti.
"Kanser hastalarının aile ve sosyal çevreden göreceği destek hastalıkla mücadele etmelerinde çok önemli rol oynar." ifadesini kullanan Akın, şöyle devam etti:
"Hasta yakınları, bu süreçte hem kaygılı olmaları hem de nasıl davranacaklarını bilmemeleri nedeniyle bazen yanlış tutumlar sergileyebilirler. Kanser hastası olan bireylerin aileleri özellikle bu noktalara çok dikkat etmelidir. Bu toplantıları düzenlememizdeki amaç da hastalarımızın kaygılarını gidermek, farklı kanser türüne yakalanan hastaların hayatını deneyimleyip ondan faydalanmak veya ders çıkarmak ve onlara destek olmaktır. Unutulmaması gereken bir şey var, kanser yenilemez, tedavi edilemez bir hastalık değildir, bunu bilerek ve benimseyerek hareket edilmelidir."
Toplantıya, kanseri yenmiş ve kansere karşı mücadele veren bir çok hasta ve hasta yakını, Memorial Diyarbakir Hastanesi Onkoloji Merkezinde Prof. Dr. Mahmut İlhan, Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, Uz. Dr. Serdar Altındağ, Psikoloji Bölümünden Uz. Psk. Özlem Soysal ve Uz. Psk. Olcay Geçgel ve tedavi süresince hastaların yanında olan onkoloji birimi personelleri katıldı.

Diyarbakır, Memorial, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar
14:38 Kavak'ta "Kokulu Taş Biblo" yapım kursu açıldı
14:36 Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)
14:36 Ticaret Bakanı Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
14:33 Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:30 Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası: O anları anlattı
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:39:47