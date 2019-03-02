Diyarbakır'da Kaplıcalara Ücretsiz Servis İmkanı

Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesince Çermik
ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların da yararlanabilmesi amacıyla cumartesi ve pazar günleri Çermik ilçesine ücretsiz servis hizmeti sunulacak.
Bir otobüsle başlayacak servis hizmetiyle saat 11.00'de Diyarbakır'dan gidiş, 17.00'de ise Çermik ilçesinden çıkış yapılacak.
Aracın güzergahı ise Batı İlçe Garajı, Kadın Doğum Hastanesi, Ceylan AVM, Kantar, Tesisler, Ninova AVM, Seyrantepe, Elazığ
yolu ve Çermik Kaplıcalar olacak.
Çermik, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA