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Diyarbakır'da karantina altında bulunanlar 23 Nisan'ı kutladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Diyarbakır'da karantinaya alınan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:01
Diyarbakır'da karantina altında bulunanlar 23 Nisan'ı kutladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Diyarbakır'da karantinaya alınan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'tan kente getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşları, Gazi Meclis'in 100. Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kaldığı yurdun penceresinden meşale eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.
Vatandaşlar, "Kırmızı beyaz yaşasın Türkiye" şeklinde slogan attı.
Öte yandan, kurulan ses sistemiyle müzik dinletisi de yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, 23 Nisan, Güncel , Haber
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