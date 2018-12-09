09 Aralık 2018, 11:45
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Diyarbakır'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

- Diyarbakır'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

- Diyarbakır'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3'ü çocuk 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne H.G. ve çocukları E.G., F.G., B.G.'yi hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diyarbakır
09 Aralık 2018 Pazar 11:45



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