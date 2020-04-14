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Diyarbakır'da kavgayı izleyenler sosyal mesafeyi umursamadı

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışanlar ile izleyenler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe kuralını umursamadı.

14.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:28
Diyarbakır'da kavgayı izleyenler sosyal mesafeyi umursamadı

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışanlar ile izleyenler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe kuralını umursamadı. Kavga, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyenler ile izleyenlerin de sosyal mesafe kurallarını dikkate almadığı görüldü. Polisin araya girmesiyle kavga sonlanırken, olaya karışanlara sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, kavga, Güncel
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