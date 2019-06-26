26.06.2019 08:23
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Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı 154. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DJ 311 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan 63 RB 732 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alırken. araçlar çekici ile otoparka çekildi.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Kayapınar , Diyarbakır , Güncel

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