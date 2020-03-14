Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
DİYARBAKIR'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
14.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:16
DİYARBAKIR'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Fetih Fidanboy yönetimindeki 55 H 1271 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AJF 805 plakalı otomobil, Tekel kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise ekiplerin çalışmasının ardından otoparka çekildi.
Kaza, gece saatlerinde Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Fetih Fidanboy yönetimindeki 55 H 1271 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AJF 805 plakalı otomobil, Tekel kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise ekiplerin çalışmasının ardından otoparka çekildi.
Kaynak: DHA
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