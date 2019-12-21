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Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi bölgesinde bin 260 güvenlik görevlisinin katılımı ile Kıran-11 Operasyonu başlatıldı.

21.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:19 Diyarbakır'da Kıran-11 Operasyonu başlatıldı
'ın ilçesi bölgesinde bin 260 güvenlik görevlisinin katılımı ile Kıran-11 Operasyonu başlatıldı.

Lice ilçesi bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Bölge Komutanlığınca Kıran-11 Diyarbakır-Lice bölgesi narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 260 personel görev alıyor.

Bir yılda 43 ton esrar 40 milyon kök kenevir ele geçirildi

Öte yandan terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarı ile devam ettiği kaydedildi. 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar ve 40 milyon kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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