05.07.2019 16:24
Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da kırsal alandaki yangın

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın, 50 dönüm ekili alan, bağ ve bahçede hasara yol açtı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın, 50 dönüm ekili alan, bağ ve bahçede hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Ergani itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 dönümü bağ ve bahçe 47 dönümü ise buğday ekili alan olmak üzere 50 dönüm arazinin hasar gördüğü belirtildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yangının etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA
Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:32   Tarihi eseri yol kapatmak için kullandılar
18:32   Kalpazanlara operasyon
18:32   İzmir'de 195 düzensiz göçmen yakalandı
18:32   Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
18:31   Fuhuş pazarlığına polis baskını
18:30   Vedat Şahin'in öldürülmesi davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis cezası
18:30   Reyhanlı'daki patlamada ölenlerin sayısı 3'e çıktı